無業女為他人保管3手槍　認無牌管有槍械彈藥還押候判 (17:30)

中六畢業的被告翟詠詩現年20歲，她承認2018年12月在沙田的寓所管有兩支手槍和450發子彈，以及2019年1月1日在同地管有一支自動手槍和49發子彈。

控方案情指出，2019年1月1日早上，警方到大埔一個荒廢校舍調查，從山坡發現彈孔和疑似彈頭，懷疑有人曾試槍。同日，警方到被告的寓所搜屋，從衣櫃發現一支可發射9x19毫米口徑子彈的自動手槍，以及彈匣內的子彈。

被告警誡下承認，她2016年從facebook專頁購買野戰裝備，因而結識名為「Fifty」的男子，兩人會到廢校玩野戰遊戲。2018年12月初，「Fifty」將一個手袋交予她保管，內有涉案手槍和子彈。至12月31日，被告按「Fifty」的指示，帶槍前往大埔已荒廢的誠明學校。「Fifty」瞄準木頭試射一槍，隨即發出巨響，但無人受傷。兩人遂離開現場，被告將手槍和子彈帶回家中。

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