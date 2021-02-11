駱惠寧：去年香港由亂及治撥亂反正　糾正變形走樣【短片、致辭全文連結】 (17:53)

中聯辦新春酒會今（5日）首次在網上舉行，中聯辦主任駱惠寧發表題為《讓香港這個家變得更好》的新春致辭。駱惠寧形容，過去一年世界在變，香港也在變，「中央連續就香港國安立法等作出重大決策，街頭不再暴力肆虐，市民重享安全自由，香港迎來由亂及治的重大轉折」。他稱「過去一年的香港之變，是撥亂反正」，把「變形」和「走樣」糾正過來，「一國兩制」將沿正確方向行穩致遠。
駱惠寧稱，未來對香港這個家有「四個判斷」，一是「一國兩制」方針不變，且「一國」底線會更牢、「兩制」活力會更大，堅持「愛國者治港」，堅守「一國」原則，嚴格按照憲法和《基本法》辦事，維護憲制秩序，落實中央全面管治權，「香港這個家才能繁榮穩定、長治久安」。
二是憲法、基本法賦予的各項權利不會變，堅決執行《港區國安法》，拒絕落入泛政治化的漩渦，拒絕脫離良政善治的初衷，「香港這個家才會有規有矩、家和人興」。
三是大家習慣的生活方式不會變，拿出更精準有效的施政措施，逐步破解就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題，解決影響市民生活的深層次矛盾，「香港這個家才會有更多獲得感、幸福感、安全感」。
四是自由市場優勢和面向世界的格局不會變，且融入國家發展的空間會更大、參與國際競爭的底氣會更足，增加香港經濟的競爭力，「香港這個家才會風雨不動安如山」。