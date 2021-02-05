親子平台創辦人鄧明儀遭追討67萬元 (18:13)

原告為分享媽有限公司，被告為鄧明儀。入稟狀指出，原告公司在2017年6月成立，被告是公司董事，但公司運作至同年11月已出現資金問題，經營不善，被告因此邀請新投資者陳國斌投資，陳國斌同意注資原告公司。

2018年1月，陳國斌與被告成立一間名為Hugh Wonder Limited的離岸公司，該公司全資擁有原告公司，陳國斌持有三分二股份，被告則持有三分一股份，兩人與一名梁姓女子出任公司董事。2019年1月，3名董事開會後決定，停止原告公司向被告每月支付5萬元，直至公司轉虧為盈。

至去年5月底，被告辭任原告董事，由陳國斌擔任公司唯一董事。其後他發現原告於2019年7月至去年4月間，仍每月向被告支付5萬元，共支付50萬元。另外，被告亦在2018年6月至去年5月間，從原告支取約17萬元，以作私人之用。原告稱被告違反協議及誠信，要求她歸還上述款項。

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