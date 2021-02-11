24民主派六四悼念晚會涉煽惑參與非法集結　朱凱廸黃之鋒岑敖暉等5人將認罪 (16:46)

24名被告為陳皓桓、張文光、趙恩來、鄒幸彤、朱凱廸、何俊仁、何桂藍、何秀蘭、郭永健、黎智英、李卓人、梁凱晴、梁錦威、梁國雄、梁國華、梁耀忠、麥海華、岑敖暉、蔡耀昌、尹兆堅、黃之鋒、胡志偉、袁嘉蔚，以及楊森，他們被控於2020年6月4日在銅鑼灣維多利亞公園，非法煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結。

黃之鋒因另一案件正服刑；黎智英及胡志偉亦因其他案件而還押中。3人均有向旁聽者揮手致意，黃之鋒及黎智英亦不時望向旁聽席。

法官郭啟安提及，區域法院處理傳票案件較為罕有，要求控方解釋。控方回應，考慮了「一籃子因素」後，包括本案有較複雜的法律爭議，才作此決定。郭官隨即表示，「你要明白區域法院而家都唔係冇乜嘢做」，並指出5名將認罪被告只涉及參與未經批准集結罪，裁判法院應有足夠權力處理。控方最終表示因案件已轉到區院，為免節外生枝減慢流程，故不會申請5人的答辯轉回裁判法院處理。

案中原另有兩名被告羅冠聰及張崑陽，但兩人均已宣布流亡海外，並缺席早前聆訊，法庭已向兩人頒拘捕令。