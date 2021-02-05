新冠肺炎｜今增37宗確診　9宗為源頭不明　昨失聯確診者已尋回送亞博 (16:33)

9宗源頭不明患者所住大廈：

．屯門豐景園1座

．元朗富來花園B座

．東涌映灣園3期悅濤軒9座

．馬頭圍邨玫瑰樓

．土瓜灣馬坑涌道華發大廈

．屯門黃金海岸2期9座

．旺角彌敦道麗英大廈

．西營盤荔安里利安大廈

．上環皇后大道西26號

昨晚（4日）油麻地受限區驗出一宗初步陽性個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，經調查後證實該為一名已康復出院的個案，身上已有抗體。

張竹君表示，今日的源頭不明個案中，包括一名在屯門工作的工程公司員工，他在1月26日曾與同事共膳，該同事及後在韓國亦確診，暫未清楚誰先受感染。兩人所屬公司約有20名同事須送檢疫中心。

與早前個案相關：機場三跑地盤群組增兩宗確診，包括一名昨公布初步確診的工作人員，以及一名在檢疫中心的確診者家屬

張竹君稱，早前驗出新冠病毒與「M501Y」基因的輸入個案9106及9133，已確認與英國的變種病毒株相似，本港累計有18宗個案帶有英國變種病毒。

昨日一宗源頭不明個案中有一人失聯（個案10542），張竹君表示，警方剛找回該患者並正送往亞洲國際博覽館的社區治療設施，因該患者在救護車上未有接聽衛生署來電，將會待患者安頓後再詳細詢問詳情。

醫管局總行政經理庾慧玲表示，威爾斯親王醫院一名深切治療部辦公室文員確診，該文員1月25日出現上呼吸道感染症狀，其間曾看中醫，2月3日接受檢測後對新冠病毒呈陽性，同日曾上班。該文員主要在辦公室內負責文書工作，工作期間有佩戴外科口罩，毋須接觸確診病人。3名與其位置相近的職員被界定為密切接觸者，須隔離檢疫14日。