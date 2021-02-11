騙徒推低息貸款樓按　扮律師騙保證金　19人共失500萬 (15:52)

商業罪案調查科高級督察柯詠恩表示，去年12月至今年1月，警方接獲不同市民舉報，稱早前收到詐騙電話，騙徒聲稱是本地大型銀行職員，向事主推銷低息貸款計劃或樓宇加按計劃，騙徒亦向事主推介收費較便宜的律師樓以辦理手續。當事主同意，騙徒會轉介事主給假扮律師樓職員的同黨接洽。

騙徒遂約事主在公眾地方，如餐廳、咖啡室，或由騙徒開設的「假律師樓」見面及辦理手續，其間騙徒會要求事主簽署文件及繳交保證金，並聲稱若貸款計劃不成功，保證金將全數歸還，事主不虞有詐交出現金或支票，騙徒收錢後逃去無蹤，律師樓亦人去樓空。

警方經調查後，昨在位於尖沙嘴的「假律師樓」拘捕一名28歲中國籍男子，涉嫌串謀詐騙，他當時正嘗試騙取一名女事主33萬元保證金，探員其後在他身上及律師樓內檢獲35萬元現金，相信是他昨日從另一名男事主身上騙取。被捕男子正被扣查，警方不排除更多人被捕。

調查顯示，該詐騙集團活躍約一年，涉及19宗案件，包括上述兩宗，事主為15男4女，年齡介乎25至64歲，分別被騙取5萬元至80萬元不等，共損失逾500萬元，事主來自各行各業，包括勞工階層及專業人士。警方在「假律師樓」檢獲一批證物，包括一份偽造的商業登記證明。