新冠病人李運強擅離醫院判囚6個月　稱因怕打針　官斥行為自私 (14:08)

持拐杖出庭的李運強（63歲）無律師代表，他求情稱，身體愈來愈差，現時無業，每月僅靠5000多元的綜援生活，透露過年後要接受小腸氣手術，希望法庭罰款了事，「你要我坐監我真係會死，乜嘢都無㗎喇，綜援又無，畀我出去過返個好年啦」。

鄭官亦問李運強：「你嗰兩日去咗邊？」李運強稱「喺街到瞓」，鄭官反問他為何不回家，他表示「未清潔好，仲有細菌」。

鄭官判刑時直斥李運強的行為非常自私，「你寧願瞓街都唔返屋企，驚痛而罔顧其他人安全，香港好多市民出好多力防止疫情擴散，你仲要走咗兩日」，故要向大眾發放清晰信息，本案非常嚴重，法庭不會罰款了事，最終以監禁9個月為量刑起點，認罪獲扣減後，判處6個月監禁。