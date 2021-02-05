警檢逾4億K仔拘一男　歷年數量最多 (13:02)

毒品調查科高級警司吳國章表示，探員根據線報，鎖定一個租用私人屋苑單位作毒品儲存中心及分銷中心的販毒集團，前日（3日）在元朗一個私人屋苑外截查一名正離開的男子，在他的背囊搜出約兩公斤氯胺酮，探員其後搜查屋苑一個單位，檢獲約5.5公斤氯胺酮，並當場拘捕該名23歲謝姓男子。

探員在場調查後，相信謝男從貨倉提取毒品，遂押解他到葵涌一個貨倉搜查。貨倉存放了1650箱報稱通心粉、意粉等不同麵食的貨物，探員在其中71箱貨物內，起出逾1600包氯胺酮，每包約重400克，共重674.8公斤，全部收藏在盒裝通心粉內。

警方調查後發現，該批貨物去年由巴基斯坦以船運方式運出，今年一月初到港，存放於葵涌一個貨倉「過冷河」，直至1月尾謝男由貨倉提取毒品，再運到元朗一個住宅單位處理及出售，警方估計有小量毒品已流入本港市面，相信該批氯胺酮是供應本地市場。23歲謝男為本地人，報稱無業，無三合會背景，正被警方扣查，稍後將被落案控告一項販毒罪，案件明日（6日）在粉嶺裁判法院提堂。

吳國章續稱，新型冠狀病毒疫情爆發以來，以人帶毒品過關並不可行，販毒集團改為一次過偷運大批毒品，過往販毒集團曾將毒品藏於果汁、榴槤、奶粉、機器零件及護膚霜內，今次是警方首次發現販毒分子利用通心粉藏毒。

毒品調查科總警司林敏嫻表示，這是歷年來單一檢獲氯胺酮最多的案件，檢獲的氯胺酮數量，超過2007年來每年全年氯胺酮檢獲量。警方亦留意到，過往檢獲的氯胺酮主要來自歐洲及東南亞國家，警方今次首度發現有大批氯胺酮由南亞國家輸入，針對這條新販毒路線，警方將增加情報搜集，以堵截毒品輸入本港。