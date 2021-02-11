14歲男童刑毁「優品360」判感化　官籲協助他人改變社會 (13:20)

被告為14歲男童，早前被法庭下令還押索取多份報告。辯方今在庭上表示，報告內容正面，建議判處被告感化或進入更生中心；而被告在還押期間亦有思考，對事件感後悔，當時只是衝動用錯的方式行事，冀法庭給予機會。

裁判官水佳麗聽畢辯方陳辭，先與被告連番一問一答，包括問被告「點呀？困住（還押）開唔開心？」、「犯法好唔好玩？」、「對警察好不滿喎，咁點算？」等問題。被告回應，因見不到雙親而不開心，若有不滿應先與家人傾談，而非做犯法事。

水官隨後說，若被告有何不滿，可嘗試協助他人，「可能你力量好細，得嗰14歲，但如果你每一日除咗返學都去幫人，呢個社會可以變得更美好，而唔係大聲講呢個不滿、嗰個不滿」；水官又表示「一啲都唔覺得你（被告）智力擲界，你把口好聰明，希望你把口可以擺喺啱嘅嘢度」。

水官表示，雖然被告是經審訊被定罪，但案中角色只是跟隨者，決定給予被告機會，判處感化令18個月，其間須遵守宵禁令及聽從感化官指示等，並勸誡被告機會只得一次，若沒有改善，「更生中心等緊你」。

水官早前裁決後斥責被告「只係搞破壞，破壞係無成本」，並認為針對個別店舖的破壞屬「莫須有」，「唔知你（被告）不滿啲咩」。

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