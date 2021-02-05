楊潤雄：學校若無制止學生叫危害國安口號　或屬沒履行責任 (12:32)

教育局昨（4日）發放指引，要求學校管理配合《港區國安法》法例，國安教育亦將滲入各科。教育局長楊潤雄今日（5日）在商台節目表示，面對有學生叫口號、拉人鏈等行為，學校應從教育的角度出發制止及提醒，又稱學校若沒有制止學生呼叫明顯危害國家安全的口號，某程度屬於沒履行其應盡的責任，「中間一定有問題」，是否有法律責任要再搜證或由法庭決定。
楊潤雄稱，教育局的指引向學校提供應對方向與建議做法，指出學校若面對學生叫口號或拉人鏈等情況，應考慮學生安全及所表達的內容，再決定進一步行動。而學校有責任提醒學生，解釋有關行為可能違法，以及對自己及他人的影響。
他稱有些情況不一定要立刻舉報，學校可邀請警方的警民關係主任或學校聯絡主任了解，如果出現危急情況，例如涉及傷人、破壞或校方不能控制情況，校方可考慮報警。
教育局計劃將國安教育滲入中小學各科，當中要求初小學生認識《港區國安法》的4項罪行。楊潤雄在港台節目稱，不要求初小學生對國家安全有深入了解，「只知道罪行的名字已很足夠」；如果有學生想知多些，教師「可以講多少少」。
高中通識科改革方面，楊潤雄在商台節目被問到有建議將新通識科命名為國民教育科，他稱新課程不只包含國民教育，但若所有學校都認為該名字合適，局方亦會考慮。
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