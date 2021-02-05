新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月4日更新版） (09:11)

任何在2021年1月22日至2月4日期間曾在以下地點工作或值勤的人（包括全職、兼職及替假員工），須於2月6日或之前接受檢測：

出現兩宗或以上確診個案的工作場所

．紅磡紅鸞道8號海灣軒海景酒店

任何在1月22日至2月4日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月6日或之前接受檢測：

新增一宗或以上源頭不明的確診個案

．將軍澳寶康路88號怡心園第4座

．將軍澳和明苑和逸閣（A座）

．大埔仁興街23-25號觀南樓

．元朗阜財街14號宏豐大廈

．馬鞍山恆安邨恆江樓

．紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓

．油尖旺金巴利街14-16號

位於指定區域，並新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性的大廈

．油尖旺廟街42-44號 （新增一宗或以上確診個案）

任何在1月21日至2月3日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月5日或之前接受檢測：

新增一宗或以上源頭不明的確診個案

．油尖旺上海街647-651號文華閣

．油尖旺豉油街23號及通菜街9-15號

．灣仔希雲街23-25A號禮雲大樓1座

．上環皇后大道中325-329號/蘇杭街124-128號嘉寶大廈

．北角天后廟道132-142號摩天大廈E及F座

．鴨脷洲海怡路21號海怡半島3期美浚閣（第21座）

污水樣本檢測呈陽性

．紅磡差館里21-27號富業大廈

資料來源：政府新聞公報（2月4日更新）

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