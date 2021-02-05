新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月4日更新版） (09:11)

截至2月4日，納入強制檢測公告的大廈及地點名單如下：
任何在2021年1月22日至2月4日期間曾在以下地點工作或值勤的人（包括全職、兼職及替假員工），須於2月6日或之前接受檢測：
出現兩宗或以上確診個案的工作場所
．紅磡紅鸞道8號海灣軒海景酒店
任何在1月22日至2月4日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月6日或之前接受檢測：
新增一宗或以上源頭不明的確診個案
．將軍澳寶康路88號怡心園第4座
．將軍澳和明苑和逸閣（A座）
．大埔仁興街23-25號觀南樓
．元朗阜財街14號宏豐大廈
．馬鞍山恆安邨恆江樓
．紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓
．油尖旺金巴利街14-16號
位於指定區域，並新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性的大廈
．油尖旺廟街42-44號 （新增一宗或以上確診個案）
任何在1月21日至2月3日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月5日或之前接受檢測：
新增一宗或以上源頭不明的確診個案
．油尖旺上海街647-651號文華閣
．油尖旺豉油街23號及通菜街9-15號
．灣仔希雲街23-25A號禮雲大樓1座
．上環皇后大道中325-329號/蘇杭街124-128號嘉寶大廈
．北角天后廟道132-142號摩天大廈E及F座
．鴨脷洲海怡路21號海怡半島3期美浚閣（第21座）
污水樣本檢測呈陽性
．紅磡差館里21-27號富業大廈
資料來源：政府新聞公報（2月4日更新）
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