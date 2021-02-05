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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:50)

本港周四（2月4日）新增22宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月29日至2月4日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月4日報道：今增22確診 10源頭不明 紅磡海灣軒員工強制檢測

○油尖旺區

雅蘭中心 2期

英龍商業大廈 麥當勞

朗豪坊

重慶大廈

莊士倫敦廣場 肯德基

聯合廣場 好彩海鮮酒家

○九龍城區

差館里15B號 興華美食

紅磡廣場 富華燒臘飯店

黃埔天地

半島廣場

紅磡市政大廈

○黃大仙區

樂富廣場 點出色

黃大仙中心北館

○西貢區

厚德商場

連理街 大快活

新都城中心 1期

○屯門區

麗寶商場

䨇寓 美心MX

蝴蝶廣場地下 麥當勞

悅湖商場地下

○北區

彩園廣場 譽小館

○東區

大興樓地下 包點達人

○灣仔區

英皇駿景酒店

皇后大道東200號 金滿庭京川滬菜館

○中西區

士美菲路市政大廈

○離島區

東薈城 第1期

資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月4日）

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