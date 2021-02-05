新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:50)

本港周四（2月4日）新增22宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月29日至2月4日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月4日報道：今增22確診 10源頭不明 紅磡海灣軒員工強制檢測
○油尖旺區
雅蘭中心 2期
英龍商業大廈 麥當勞
朗豪坊
重慶大廈
莊士倫敦廣場 肯德基
聯合廣場 好彩海鮮酒家
○九龍城區
差館里15B號 興華美食
紅磡廣場 富華燒臘飯店
黃埔天地
半島廣場
紅磡市政大廈
○黃大仙區
樂富廣場 點出色
黃大仙中心北館
○西貢區
厚德商場
連理街 大快活
新都城中心 1期
○屯門區
麗寶商場
䨇寓 美心MX
蝴蝶廣場地下 麥當勞
悅湖商場地下
○北區
彩園廣場 譽小館
○東區
大興樓地下 包點達人
○灣仔區
英皇駿景酒店
皇后大道東200號 金滿庭京川滬菜館
○中西區
士美菲路市政大廈
○離島區
東薈城 第1期
資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月4日）
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