碧街東安街10天兩遭封區　住戶稱煩：係咪有其他地方更需要封？【短片】 (21:58)

何小姐表示，計及今次封區作新型冠狀病毒強制檢測，一個月內已做第三次檢測，覺得「好煩」，「呢區有事嘅人已經驗晒」，質疑「係咪有其他地方更需要封」。被問及封區能否對疫情有幫助，何小姐認為要視乎封區地點，「封同一個地方無意思，唔會再搵到（患者）」。

居民憂夜檢測影響孩子作息 質疑封區成效：或有人不回家

東安街住客蔡先生得知封區，特意趕回家了解情况，以及買飯予妻子。他說住所不在上次的圍封範圍，但對當局事隔不足兩周再封附近街道感無奈，「唔知點解無端端又嚟過」，「唔知搞到幾點，聽朝要同公司交代」。他認為封區「幾麻煩」，出入不方便，亦質疑封區成效不高，因該區住客可能今晚不回家，但不清楚政府如何跟進相關的人。蔡先生續說，家中兩名小孩分別5歲及11歲，他們明早要上網課，擔心太夜檢測影響孩子作息；又指出5歲小孩未能做鼻咽拭子檢測，亦不知政府有何安排。

區議員：油麻地受限區居民多長者 有商舖職員滯留

油尖旺區議員李偉峰說，油麻地受限區域內約有2000至3000名居民，以長者居多，劏房集中在碧街一帶；區內約2至3間商戶有職員滯留，涉及約5至8人。據他所見，現場有20至30個帳篷，封鎖區分為3區安排市民檢測。

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