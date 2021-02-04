政府擬引入非本地培訓醫生　食衛局：將設委員會定認可醫學院名單 (20:40)

文件提及，引入的非本地培訓港人醫生，須在認可的非本地醫學院畢業，並已在當地獲取醫生註冊資格或專科醫生資格，以確保醫生質素。

至於認可醫學院包括哪些院校？政府建議成立委員會，成員包括衛生署長、醫管局行政總裁、香港醫務委員會主席、香港醫學專科學院主席、本地兩間醫學院院長，以及政府委任的其他成員。委員會將討論及制定機制，決定認可醫學院的名單，而認可醫學院質素，須與本地兩間大學醫學院相若，初步構思認可醫學院的數目為100間內；名單由食衛局發布，每3年檢討一次。

文件提及，所有獲批申請人，均要先獲公營醫療機構，包括醫管局、衛生署、港大或中大錄取，並在取得專科醫生資格後，在有關公營醫療機構工作一段較長時間，建議為期5年，其後該醫生可正式註冊。

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