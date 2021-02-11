旺角文華閣、油麻地碧街、東安街、廣東道、登打士街設「受限區域」【多圖】 (22:20)

【22:20更新】在旺角文華閣受限區域，居民於晚上9時半過後陸續落樓接受檢測及領取物資。至晚上近10時，3名文華閣居民帶着行李篋，由穿保護衣的人員帶領，登上當局安排的小巴離去，未見3人在樓下接受病毒檢測。

另外，政務司長張建宗、食物及衛生局長陳肇始、財經事務及庫務局長許正宇，晚上約10時抵達油麻地受限區域。

【21:30】在油麻地碧街及廣東道的受限區域，居民晚上約9時開始陸續接受檢測；民政事務局長徐英偉及警方西九龍總區指揮官陶輝晚上約9時半到場視察。在旺角文華閣受限區域，消防處人員晚上約9時18分穿上保護衣進入大廈。

據了解，消防處今晚派出350人到受限區域支援。

【20:02】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於上述「受限區域」內的人，須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（5日）上午約7時左右完成行動。任何於1月22日至2月4日期間曾身處上述大廈內逾兩小時的人，亦要在2月6日前接受強制檢測。

翻查資料，碧街9-27號及東安街3號於1月26日亦曾被列為受限區域，居民10天內第二次被封區。

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