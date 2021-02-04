機場三跑地盤群組增一確診一初步確診　早前接觸追蹤均未發現 (18:45)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今午於疫情記者會上表示，新增確診者與一名早前確診三跑地盤工人的親戚有接觸，本身在屯門龍鼓上灘一個地盤及英皇道太古坊一個工地工作，1月27日發燒，最後上班日為2月1日。衛生防護中心對早前確診的工人進行接觸追蹤時，對方無透露自己或家人與今日的新確診個案有接觸，故中心當時無法追蹤到此個案。現時新增確診個案的家人已被送往檢疫中心。

三跑地盤的新增一宗初步確診個案則是地盤工人，與早前的確診工人（個案10494）屬同一分判公司。衛生署為個案10494展開流行病學調查時，向其公司索取密切接觸者名單，但由於初步確診的工人並非固定在受影響範圍內工作，有時會在不同地方走動，故地盤公司沒有將其納入名單之中。歐家榮表示，衛生防護中心建議分判公司將該名工人曾到訪的地盤停工；若其他會在不同工地走動的工人曾到過爆疫工地，亦暫時不可上班。

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