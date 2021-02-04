新冠肺炎｜醫管局：三成醫護感染尚在調查　聯合、瑪嘉烈群組屬院內感染 (18:15)

賴偉文解釋，現時院內感染個案也會做病毒基因排序分折及接觸追蹤，不能單靠其中一樣便斷定是否一定屬院內感染。他舉例，有一醫院有深切治療部醫生及內科護士同樣照顧一名病毒量高的病人後確診，但對比3人的病毒基因發現有異，故可排除院內感染的可能。兩個比較肯定為院內感染的個案中，聯合懷安科2D群組經研究後「很大機會源頭病人戴口罩不是很理想 」，而瑪嘉烈醫院日間內科病房，則涉及源頭病人除口罩進食後，環境被污染。

賴偉文補充，醫管局早前開始為5類照顧體弱病人的醫護人員進行非強制檢測，其中包括涉及癌症化療及電療日間中心、社區老人評估小組及老人精神科外展服務隊、紓緩治療外展小組、腫瘤科病房及血液透析中心職員。5077名合資格職員中，有4553名接受檢測，佔89.7%。賴偉文認為「九成不算好差」，明（5日）會開展第二次檢測，視乎兩次檢測結果，再計劃下一步何時推動，至於會擴闊至什麼類別的員工，他不排除將會為全體員工做此非強制檢測。

新冠肺炎 相關報道：

今增22確診 10源頭不明 紅磡海灣軒員工強制檢測

染疫67歲機場外判工不治 生前已獲解除隔離令 港累計186死

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽