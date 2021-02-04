屯門豐景園1座封區驗出一初步確診　同坐向下一層機場三跑地盤工人染疫 (17:45)

本港今（4日）新增22宗新型冠狀病毒確診個案，另有30多宗初步陽性個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，其中一宗初步陽性個案為居於昨晚（3日）強制檢測受限區域屯門豐景園1座居民的家庭主婦，2月1日發病感喉嚨痛，昨晚檢測的樣本呈陽性。其居住單位同一坐向下一層的單位早前有一名機場三跑地盤工人確診，該工人1月30日已進入檢疫中心。
歐家榮在疫情記者會指出，若同一大廈3個或以上同坐向單位有人確診，當局會啟動跨部門調查；若只有一兩宗個案，有可能為環境污染，或同一坐向透過抽氣扇、煙囪效應等傳播，衛生防護中心在第四波疫情發現很多大廈有類似情況。
長樂街封區檢測「不確定」 男子後檢測陰性
此外，早前政府於佐敦受限區域中的長樂街，發現一宗測結果「不確定」檢的個案。歐家榮表示，「不確定」的個案意指檢測結果不是陰性，亦不是陽性。驗出「不確定」的男子被送往伊利沙伯醫院，第二次樣本檢測結果呈初步陰性，目前亦有病毒抗體等其他檢測項目進行中。
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