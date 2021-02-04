屯門豐景園1座封區驗出一初步確診　同坐向下一層機場三跑地盤工人染疫 (17:45)

歐家榮在疫情記者會指出，若同一大廈3個或以上同坐向單位有人確診，當局會啟動跨部門調查；若只有一兩宗個案，有可能為環境污染，或同一坐向透過抽氣扇、煙囪效應等傳播，衛生防護中心在第四波疫情發現很多大廈有類似情況。

長樂街封區檢測「不確定」 男子後檢測陰性

此外，早前政府於佐敦受限區域中的長樂街，發現一宗測結果「不確定」檢的個案。歐家榮表示，「不確定」的個案意指檢測結果不是陰性，亦不是陽性。驗出「不確定」的男子被送往伊利沙伯醫院，第二次樣本檢測結果呈初步陰性，目前亦有病毒抗體等其他檢測項目進行中。

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