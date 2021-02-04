新冠肺炎｜今增22確診　10源頭不明　紅磡海灣軒員工強制檢測 (16:39)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，紅磡海灣軒酒店一名顧客服務員確診（個案10541），酒店早前另有一外判維修工確診。由於近日酒店已有兩名員工確診，衛生防護中心會發出強制檢測令，要求酒店所有員工於2月5日至6日接受新冠病毒檢測，涉及逾200名員工。

歐家榮指出，海灣軒酒店工作的顧客服務員在接待處工作，最後上班日為1月28日，1月29日發燒及咳嗽，1月30日檢測呈陰性，2月2日向私家醫生求診，被轉介到屯門醫院急診室，其後確診。該酒店早前亦有一名外判維修工人確診（個案10207），最後上班日為1月25日，與確診顧客服務員沒有緊密接觸。

海灣軒早前另有6保安確診 住客檢測未有人染疫

該酒店於再較早前有6名保安確診，其發病時間介乎1月16日至20日，當時有80多名保安被送檢疫中心，衛生防護中心當時已向酒店住客派樽檢測，其後沒再發現有確診個案，故是次強制檢測對象僅為酒店員工。

部分新增確診個案：

．新增10宗源頭不明個案當中，一人未能取得聯絡，當局亦不知道其住址，衛生署已通知警方協助尋找他，警方將其納入通緝名單

．深水埗救世軍南山長者之家：新增一名院友在亞博檢疫中心確診；院舍累計兩名院友、一名照顧員和一名兼職照顧員確診。早前有確診個案後，全院約100名院友和70名員工已被送往檢疫中心

．機場三跑工程地盤：新增一名染疫工人的密切接觸者確診，他本身是另外兩個地盤的工人；三跑地盤累計14名工人及8名密切接觸者確診，另有一名工人初步確診（相關報道：機場三跑地盤群組增一確診一初步確診 早前接觸追蹤均未發現）

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新增8座大廈要強測檢測（因出現源頭不明確診個案）：

．西貢怡心園第4座

．紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓

．將軍澳和明苑和逸閣

．大埔仁興街23-25號觀南樓

．尖沙嘴金巴利街16號

．元朗阜財街14號宏豐大廈

．馬鞍山恆安邨恆江樓

．廟街42號（位於油麻地指定區域）

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