警破「殺豬盤」詐騙集團　拘17人涉騙2000萬 (16:10)

商業罪案調查科情報組警司陳偉基表示，案件涉及一間由詐騙集團操控的本地公司，該集團利用年輕貌美女子於社交平台及交友程式結識異性，透過每日噓寒問暖建立曖昧關係，當時機成熟便說服對方到一間投資公司開戶口投資倫敦金、銀或虛擬貨幣，但該「投資」全為騙局，事主注資後無法取回本金，屬典型「殺豬盤」詐騙案。

該集團另外亦會撥打低息貸款推銷電話誘騙市民借貸，事主「中招」後，會被遊說到同一投資公司開設投資戶口作貸款擔保，惟注資後「銀行職員」即失去聯絡。

警方近日共接獲10宗「殺豬盤」及45宗低息貸款騙案，經調查後相信是同一詐騙集團所為，自昨日起展開「達標者」行動，於全港多區拘捕12男5女（23至66歲），包括30歲報稱無業的主腦、投資公司負責人、4位透過交友程式「狩獵」事主的女子及10個處理贓款的戶口持有人。

探員同時搜查該投資公司位於新蒲崗的辦事處，檢獲電腦、銀行紀錄及公司文件，以及一份「網上交友心理攻略」，相信該份攻略主要用作協助被捕4名女子結識事主。該4名被捕女子被搜屋期間，警方再發現大量名貴手袋，懷疑涉及犯罪得益及用作網上炫富。

陳偉基稱，56受害人中包括澳籍港人、韓國人及新加坡人，相信行騙集團英文水平不俗，又指單一損失最大金額達1200萬元，呼籲市民網上交友「講心變講金，額外要小心」。