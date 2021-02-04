羅致光：擬6月起放寬職津申請條件　料多2.4萬住戶受惠 (16:00)

羅致光同時宣布，取消以個人為單位的鼓勵就業交通津貼，以調撥資源處理近期大增的職津申請。他指出，95%領取交津市民均可申領放寬後的職津要求，改為申請職津後可獲更多津貼，現時交津只有300元或600元，日後有兩名小朋友的4人家庭成員合併工時達72小時，可獲3800元職津；若工時達192小時，可獲4200元，遠多於交津。

另外，羅致光稱考慮到剛失業者可能超出食物銀行的資產要求上限，會暫時放寬食物銀行申請人的資產上限，4人家庭資產上限由26.4萬元上調至54.8萬元，1人家庭由9.9萬元上調至26.6萬元。他表示，以上3項安排均擬於6月落實。

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