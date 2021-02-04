亞氏保加症男生縱火判感化　律政司申加刑　上訴庭批准改判教導所 (15:32)

前年11月，15歲男生向柴灣已婚警察宿舍投擲一枚汽油彈，損毁一單位的窗戶及外牆。他早前承認罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，被判接受3年感化。律政司不服刑罰過輕，向上訴庭提刑期覆核，上訴庭今（4日）表示，基於罪行嚴重性和更生需要，改判男生入教導所。根據資料，教導所的羈留時間為半年至3年不等。
現年16歲的男被告散庭前向公眾席竪拇指，其母親痛哭流涕，要以紙巾拭淚。律政司副刑事檢控專員林穎茜離開法庭時，遭旁聽者指罵「死全家啦」、「賺埋啲陰質錢」等，由保安護送離開。
被告一方表示，上訴庭早前索取的報告內容正面，顯示他有悔意，建議改判入更生中心或教導所，而教導所的羈留時期一般較更生中心更長，視乎被告的表現。
首席法官潘兆初聽畢表示，被告患亞氏保加症，難以控制情緒，紀律式訓練有助他改善問題，又強調成年被告干犯汽油彈案件，要面對數以年計的監禁，即使男生未成年，也要考慮阻嚇性因素。
潘官指出，上訴庭亦關注被告會否重犯，「究竟佢有幾多真誠悔意？」副刑事檢控專員林穎茜引述報告稱，被告向感化官流露悔意，但對於涉案警察宿舍的居民受生命威脅，他則保持緘默。法官潘敏琦遂指出，男生沒有表現出「任何同理心」。
相關報道：
男生擲汽油彈判3年感化遭律政司提刑期覆核 上訴庭稱原審裁判官原則出錯、刑罰過輕（2021年1月14日）
男生向警察宿舍擲汽油彈判3年感化（2020年8月21日）
15歲童向警察宿舍擲汽油彈認罪 7．14判刑 官：違法就要承擔後果（2020年5月19日）
相關字詞﹕罔顧生命是否會受到危害而縱火罪 警察宿舍 汽油彈 亞氏保加症 編輯推介