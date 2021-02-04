林鄭月娥：難接受港台兩年內被裁7宗投訴成立　冀梁家榮「有一個立場」 (14:26)

民建聯張國鈞稱，港台將國家主席習近平於世界經濟論壇的發言，由原意「習近平稱推動多邊主義，搞冷戰和制裁只能把世界分裂」寫成「習近平稱要推動多邊主義，搞新冷戰和制裁把世界分裂」，雖然港台其後作出修正，但事件顯示政府需迫切處理港台的問題。民建聯何俊賢表示，「港台作為一個公營電台，拿着香港市民的公帑，部分是公務員，是否因為難以解僱，所以肆無忌憚做錯但不用受罰？」

商務及經濟發展局長邱騰華在會後見記者，稱港台作為新聞機構，報道須公平、持平，並秉持最高的新聞專業標準；市民提出投訴時，港台需要調查，如報道符合原則，「可以理直氣壯解釋，無愧無懼」，但發現不足時，便有責任改進和道歉，而廣播處長作為總編輯，亦須對報道負責。

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