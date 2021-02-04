查盜竊案男警涉偽造文件冒上司簽名　准保釋下月再訊 (14:10)

被告歐陽燊（28歲），被控於2017年4月6日、4月8日及5月17日，在香港製造虛假文書，即在灣仔報案號碼17007153的警察檔案内的調查報告、第5錄事偽造事實，以及第9錄事中偽造女偵緝督察余詠雪的簽名。

控罪另指出，被告於2017年4月6日至7月20日期間，在香港身為警員，在灣仔報案號碼17007153的警察檔案內的調查報告及第5錄事中作出虛假陳述 ，即報稱接獲該盜竊案件中的受害人劉家慧通知，事主已獲得賠償及不會向警察提供口供，而導致該案件終結調查，從而讓賊人Frankel Judah Emmanuel在逃至2018年9月21日才被捕。

據了解，事主於2017年時因在銀行櫃員機遺失2000元，報警後案件由被告跟進。事主一直等候調查結果，但事隔一年多後仍未有回音，故向警方查詢，因而揭發事件。

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