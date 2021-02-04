消委會去年接「旅遊」、「醫藥健康設備」投訴大增　有口罩送貨延誤半年 (14:13)

消委會八大投訴類別中，「旅遊事務」排首位，有5371宗，按年升幅為1.41倍；「醫藥及健康設備」排第二，升幅達35倍。林定國表示，有關口罩產品投訴從2019年的7宗大幅上升至去年的4000多宗。

消委會總幹事黃鳳嫺指出，關於口罩延誤送貨投訴，最長一宗延遲送貨超過半年；涉及銷售手法投訴，72%是直接有關生產商、15%涉及網上平台，另有450宗是有關藥房。常見投訴理由是貨不對辦、網購不送貨等。黃鳳嫺補充，每日都會留意口罩投訴，「明顯看到下半年供應充足後，口罩投訴數字全面下降」。

疫情下旅遊業冰封，黃鳳嫺表示，有關旅遊投訴數字，最多為「機票取消」，從前年816宗升至去年4317宗；有關旅行團的投訴從前年181宗升至去年330宗。黃鳳嫺稱，看到不少航空公司於去年後期面臨持續停飛，取消航班時候對顧客以「credit」形式「爭住（錢）先，遲一點畀你飛」，她提醒消費者將來復飛後，要留意相關細則，「如何訂？有無條款？要唔要等好耐？都會有機會構成投訴因素」。