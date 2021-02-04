林鄭月娥否認封區與述職有關　倘去年立法會不敢提出部分立法建議 (13:10)

鄭松泰表示，林鄭月娥向述職前兩度突擊「封區」，至昨晚（3日）是第4次「封區」，今日終發現有一名初步確診者，而早前三次「封區」均是零確診；過去有許多防疫漏洞政府沒有處理，惟林鄭月娥述職前則「封區」，又質疑突擊社區圍封是否等同於變相全民強制檢測。

林鄭月娥回應，「封區」與述職無關，抗疫是一件大事並是一個集體決定；中央一向關心本港疫情，她又提到習近平鼓勵政府按照本港情況，努力盡快處理疫情。她又指出，以法律要求某一大廈居民或某一類別市民接受檢測，是有效措施，亦是透過此強制檢測找出不少陽性個案。

林鄭月娥表示，不應因封區強制檢測沒找到確診個案便認為無效，應檢視全面情況。她又稱，所選的封區地方未必完全有隱形傳播，有關措施只做到農曆年廿九（10日），以爭取這段時間能夠檢視香港整體病毒感染情況及隱形傳播鏈情況。

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