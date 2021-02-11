林鄭月娥提5新條例草案　將引入非本地培訓醫生　擬立法「起底」列刑事罪行 (12:01)

林鄭月娥表示，將立法訂明公職人員宣誓要求，體現「愛國者治港」的天經地義，區議員屬公職人員，會在是次修定法例中落實區議員須宣誓的要求及相關安排，其他公職人員則會盡快另行處理。

林鄭月娥稱，將立法引入非本地培訓醫生，令更多醫生可來港執業，包括引入非本地醫生須為香港永久性居民；申請人須為認可的非本地醫學院畢業生及在當地獲取醫生註冊資格或專科醫生資格；所有獲批申請人須在公營醫療系統工作一段較長時間，不可私人執業。她稱，食衛局長陳肇始會在明日（5日）的衛生事務委員會上進一步說明。

林鄭月娥指出，將立法制定劏房租務管制；另將立法加強舊式樓宇消防安全，賦權消防處及屋宇署代符合條例要求的舊式樓宇進行消防改善工程，並在工程完成後收取相關費用。

林鄭月娥表示，立法打擊各類侵犯個人私隱、散播仇恨及歧視性言論、虛假信息、擾亂社會秩序等行為，她稱由於議題牽涉廣泛及具一定敏感性，將研究其他國家及地方的經驗及處理方法，先處理最迫切的「起底」行為，將從執法、立法兩方面入手，把「起底」行為定為刑事罪行。