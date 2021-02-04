封區丨三區陸續解封　土瓜灣定安大廈保安準時下班未受影響 (10:45)

土瓜灣土瓜灣道定安大廈D座在早上6時30分解封，居民登記資料及檢查陰性檢測結果後陸續獲准離開。夜更保安李先生表示，昨晚上班當值時即遇上封區，但沒有受封區影響，稱「本身都喺度當值」。他稱原本今早6時半下班，至限制區解封時剛好下班，僅遲了15分鐘，認為封區安排很好。

住戶陳先生及譚先生均對封區安排感滿意及贊成封區，其中陳先生稱「唔咁樣永遠冇得完，3年後都唔會零確診」。

至於柴灣興華（一）邨美華樓亦於早上7時許解封，惟因當局人手不足致登記進度緩慢，過百趕上班及上學的住戶大排長龍並一度鼓譟，人龍花逾20分鐘後始散去。

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