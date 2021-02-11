封區｜屯門豐景園1座一宗初步確診　土瓜灣定安大廈D座及柴灣興華一邨美華樓零確診 (11:30)

【11:20】屯門受限區域（海珠路7號豐景園第1座），截至今日（4日）凌晨2時，約487名居民接受檢測，發現一宗初步確診個案，初步確診者已被送往亞洲國際博覽館社區治療設施跟進。

另外，相關受限區域的執法行動於上午約11時完結。行動中共約270名政府人員協助執法。

【10:15】在土瓜灣受限區域（土瓜灣道78-80W號定安大廈D座），相關執法行動於上午約9時45分完成，未發現有人未進行強制檢測。行動中共約240名政府人員協助執法。

興華一邨美華樓3人未強檢

在柴灣受限區域（環翠道11號興華一邨美華樓），執法行動於上午約10時完成，發現有3人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5000元。行動中共約480名政府人員協助執法。

【08:15】相關受限區域今早（4日）完成強制檢測，3區共有2548人接受檢測，其中柴灣及土瓜灣均未有發現確診個案，屯門則有小部分樣本檢測結果仍在核實中。

土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座在早上6時30分解封。截至凌晨零時30分，該區共約241人接受檢測，未發現確診個案。政府人員到訪區內約108戶，約8戶沒人應門。

柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓在早上7時解封。截至凌晨2時，大廈約1820名居民接受檢測，沒有發現確診個案。政府人員到訪約760戶，約38戶沒人應門。

屯門海珠路7號豐景園第1座同樣在早上7時解封。截至凌晨2時，大廈約487名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。政府人員到訪約256戶中，28戶沒人應門。

政府表示，希望沒有應門的居民看到政府張貼的告示，盡快聯絡政府進行檢測。

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