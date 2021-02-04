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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:45)

本港昨日（2月3日）新增19宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月28日至2月3日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月3日報道：今增19宗確診全屬本地個案　7宗為源頭不明　多7幢大廈須強制檢測

○油尖旺區

君怡酒店

雅蘭中心 2期

英龍商業大廈 麥當勞

朗豪坊

重慶大廈

莊士倫敦廣場 肯德基

聯合廣場 好彩海鮮酒家

○九龍城區

明安街25號 紅磡冰室

何文田廣場

差館里15B號 興華美食

九龍城法院大樓

紅磡廣場 富華燒臘飯店

黃埔天地

半島廣場

紅磡市政大廈

○深水埗區

海生大廈 金滿閣茶餐廳

○黃大仙區

樂富廣場 點出色

黃大仙中心北館

○觀塘區

宏天廣場

○荃灣區

梨木樹商場

○屯門區

麗寶商場

○北區

彩園廣場 譽小館

○東區

大興樓地下 包點達人

○灣仔區

英皇駿景酒店

皇后大道東200號 金滿庭京川滬菜館

○中西區

士美菲路市政大廈

○離島區

東薈城 第1期

資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月3日）

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