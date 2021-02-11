年花2021｜旺角花墟人流跌　花商稱顧客買年花預算減　蝴蝶蘭花王標價$48,888【短片】 (08:30)

傳統年花售價沒大調整

店舖位於花墟的香港鮮花盆栽批發商會主席、「年花大王」賴榮春指出，在新型冠狀病毒疫情下，年花銷情與去年相若，惟不否認顧客預算減少，「以往買大棵的今年會買小棵；以往買幾盆年花的，今年就會買少幾盆。」不過他仍保持樂觀，「始終有些人生意不受疫情影響，收入好的會買年花錦上添花，收入不好的也會買年花驅邪擋災。」他稱店舖最好銷情的仍是傳統年花，包括蘭花、年桔、大麗花等，花價沒因疫情而作出大調整。

有店員稱銷量跌五成

另一花店不願透露姓名的店員則稱，他在花墟賣年花多年，眼見今年銷量下跌四、五成。他稱不少前來買花的市民問完價錢就走，「無工開自然無錢買年花」。他稱老闆亦持審慎態度，入多少貨就賣多少、不敢囤貨。

記者觀察花墟售賣的年花品種與去年相若，熱門的四季桔每盆98元起、五代同堂每支約100元起、海棠每盆680元、洋水仙每盆360元、荷蘭富貴子每支約70元、串串金每支約70元、各色銀柳每束約35元。

文、圖：余敏

影片：何采思

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