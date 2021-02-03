新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月3日更新版） (23:11)

任何在1月21日至2月3日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月5日或之前接受檢測：

新增一宗或以上源頭不明的確診個案

．油尖旺上海街647-651號文華閣

．油尖旺豉油街23號及通菜街9-15號

．灣仔希雲街23-25A號禮雲大樓1座

．上環皇后大道中325-329號/蘇杭街124-128號嘉寶大廈

．北角天后廟道132-142號摩天大廈E及F座

．鴨脷洲海怡路21號海怡半島3期美浚閣（第21座）

污水樣本檢測呈陽性

．紅磡差館里21-27號富業大廈

任何在1月20日至2月2日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月4日或之前接受檢測：

新增一宗或以上源頭不明的確診個案

．柴灣興華（一）邨美華樓

．將軍澳富康花園第9座

．元朗十八鄉塘頭埔村16號

．屯門友愛邨愛暉樓（第3座）

污水樣本檢測呈陽性

．紅磡黃埔花園翠楊苑（第3期）第1座、第4座

其他

．油尖旺白加士街98號金威廣場（第二次檢測）

．1月14日至2月2日期間曾在位於油尖旺亞皆老街8號朗豪坊5樓12-15號舖的Uniqlo Hong Kong, Limited工作或值勤的人（包括全職、兼職及替假員工）

任何在1月19日至2月1日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月4日或之前接受檢測：

新增一宗或以上源頭不明的確診個案

．何文田愛民邨敦民樓

．何文田邨逸文樓

．紅磡家維邨家禮樓

．油尖旺白加士街66-66A

．西營盤薄扶林道63號1座（Amber House）

．西營盤威利麻街8-12號星輝大廈

．北角堡壘街11-17號偉文大廈

污水樣本檢測呈陽性

．油尖旺豉油街25-31號/通菜街2號

．油尖旺花園街7-9號/豉油街33號裕旺大廈

．油尖旺花園街11-11A號四海大廈

．油尖旺花園街19號花園廣場

．油尖旺花園街33-35號

．油尖旺花園街37-39及39A號金旺樓

．油尖旺通菜街4號

．油尖旺通菜街6-8號

．油尖旺通菜街10-12號

．油尖旺通菜街14-16號

．油尖旺通菜街18號金華樓

．油尖旺通菜街20-22A號達明大廈

．油尖旺通菜街24-24A號/山東街48號泰豐大廈

深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．深水埗長沙灣道95-99號鑽石樓

其他

．荃灣蕙荃路22-66號綠楊新邨D座

任何在1月18日至31日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月3日或之前接受檢測：

．元朗合財街19號鉅發大廈1座

．天水圍天恒邨恒樂樓

佐敦指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．油尖旺廟街165-167號

．油尖旺文蔚街2-24號 /文昌街1-23號文蔚樓

油麻地、旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．油尖旺新填地街157-159號

．油尖旺渡船街252號富景洋樓

紅磡指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．紅磡機利士南路27-37號、必嘉街67-69號及曲街20-22號機利士大廈

．紅磡寶其利街28號寶源大廈

深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．深水埗鴨寮街258號

資料來源：政府新聞公報（2月3日更新）

16:39報道：今增19宗確診全屬本地個案 7宗為源頭不明 多7幢大廈須強制檢測

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