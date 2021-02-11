警屯門拘17人涉非法收債　有人借30萬變欠100萬需收錢追數以還債 (20:09)

屯門警區去年接獲有關非法放債個案共171宗，按年上升六成。該警區展開一連6星期的「所羅門行動」，透過執法及教育活動打擊非法放債。行動中共16男1女被捕，年齡15至48歲，大部分有黑社會背景，涉嫌放高利貸、刑事毁壞、刑事恐嚇及管有物品以圖損毁財產，涉及8宗案件，當中有17名事主。被捕人當中4人為15至17歲的學生，他們涉嫌收取500至1000元報酬參與淋紅油或「塞匙窿」等工作。警方相信，有人趁學生於新型冠狀病毒疫情期間停課，招攬他們犯案，以減低保安員戒心。

屯門警區反黑組主管羅芷盈指出，近年多了一些透過電話或網上的借貸服務，俗稱「電話數」，這些服務標榜不用露面，透過電話拍照，將身分證、銀行卡、住址證明或親友資料等傳送給借貸公司，對方會將貸款存入借貸人戶口。羅芷盈表示，此類服務多由未有領牌的經營者提供，由於雙方未有簽署文件，「無憑無據」，借貸公司經常無故提高欠款額，對借款人無保障。

羅芷盈說，其中一名借貸人借取2萬，扣除有關費用，實收1.5萬元，每星期償還2000元，由於無力償還，半年後連本帶利需要償還16萬元；前來追債的人本身也是借款人，因投資失利借款30萬，後因無力還債，欠款提升至100萬，他被迫為不法分子追債，每次淋油賺取2000元、貼大字報400元來還債。另有女借貸人曾提供自己裸照作抵押，後因無力還錢，遭恐嚇會公開其裸照。