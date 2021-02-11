港大學生會《地厚天高》放映會如期舉行　參與學生：就校方高調打壓學術自由表態 (20:18)

四年級生Michael表示，今次是他第三次觀看《地厚天高》，認為經歷2019年社會運動後重看電影，有另一番體會，「感受以前香港行得比較前的人如何反抗」。對於會否擔心觸犯《港區國安法》、限聚令，或被校方秋後算帳，他則表示「未至於擔心」，稱自己作為香港大學學生，有種使命感，「如果只是出席放映會已經咁驚，好似對唔住以前更加捨身的人」。

二年級生Aimee表示，抱着校方會派人清場的心理準備前來參加，認為校方明目張膽地打壓學術自由，自己要出來表態。四年級生阿比對於校方強烈反對放映會，反問「一間大學播套電影都唔得，佢學術自由都唔會好吧？」

學生會今日起舉行3場放映會，只設一個出入口，並設體溫檢測機。放映會開放前，有學生於唯一出入口檢查學生證，現場學生及傳媒亦須登記。

港大學生會校園電視早前引述消息稱，如學生會堅持辦放映會，校方不排除會採取比譴責聲明更進一步的行動，或會出動保安人員阻止學生參與放映會。港大昨（2日）亦表示，「嚴肅勸喻」學生會認真考慮在校園放映影片可能引起的公共安全問題，以及潛在的法律後果。