封區檢測｜土瓜灣定安大廈D座、柴灣興華一邨美華樓、屯門豐景園第1座設「受限區域」【短片】 (21:10)

【21:10更新】晚上9時許，屯門豐景園第1座居民開始落樓接受新冠病毒檢測。

「受限區域」範圍：

．柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓（明日凌晨2時前接受檢測）

．屯門海珠路7號豐景園第1座（明日凌晨2時前接受檢測）

．土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座（明日凌晨零時30分前接受檢測）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於上述「受限區域」內的人，須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（4日）上午約7時左右完成柴灣及屯門的行動，明早約6時半左右完成土瓜灣的行動。

翻查資料，被圍封的柴灣興華（一）邨美華樓及屯門豐景園1座，於過去14日各有1宗確診，其中屯門豐景園1座1月31日有一名37歲男子確診，屬於爆疫的機場三跑地盤的工人，屬有流行病學關連的個案。美華樓則有一宗本地確診個案，為70歲女子。美華樓昨日（2日）已列入強制檢測大廈名單，居民須於明日前強制檢測。

土瓜灣定安大廈D座過去14日則有兩宗確診，其中一人是佐敦嘉賓商業大廈林學洵醫生診所護士，屬源頭不明個案；另一宗個案是67歲男子，屬「與本地個案有流行病學關連」的個案。

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