新冠肺炎｜上水66歲男子倒斃家中後確診　港累計185死 (17:47)

該男子居於上水莆上村十五巷，他和一名非同住家人曾在1月16日見面，該家人在1月22日確診，但當時沒透露兩人曾見面。男子在1月26日因咳嗽及咳血，到石湖墟賽馬會普通科門診求醫及檢測。

新界東聯網微生物科病毒化驗室1月27日通知該男子其樣本瓶出現滲漏，診所職員聯絡他着其重新提交樣本，但男子1月28日未有提交樣本並失去聯絡。其家人1月29日報警求助，警方破門入屋後發現該男子倒斃家中。而其遺體驗出的病毒數值（CT value）為18，顯示病毒量較高。

張竹君稱，死者生前住的村屋有兩個單位有個案且其中一人已死，故正聯絡同一座村屋其他單位的住客，將他們送往檢疫中心。

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