新冠肺炎｜上水66歲男子倒斃家中後確診　港累計185死 (17:47)

本港今日（3日）新增19宗新型冠狀病毒確診個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲在疫情記者會表示，新增個案中包括一名已離世的66歲男子（個案10531），其遺體在殮房驗出對新冠病毒呈陽性，為本港第185名確診者離世。
該男子居於上水莆上村十五巷，他和一名非同住家人曾在1月16日見面，該家人在1月22日確診，但當時沒透露兩人曾見面。男子在1月26日因咳嗽及咳血，到石湖墟賽馬會普通科門診求醫及檢測。
新界東聯網微生物科病毒化驗室1月27日通知該男子其樣本瓶出現滲漏，診所職員聯絡他着其重新提交樣本，但男子1月28日未有提交樣本並失去聯絡。其家人1月29日報警求助，警方破門入屋後發現該男子倒斃家中。而其遺體驗出的病毒數值（CT value）為18，顯示病毒量較高。
張竹君稱，死者生前住的村屋有兩個單位有個案且其中一人已死，故正聯絡同一座村屋其他單位的住客，將他們送往檢疫中心。
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