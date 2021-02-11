新冠肺炎｜區議員引研究稱康復者糞便仍帶病毒　質疑只憑污水樣本陽性應否全座強制檢測 (18:10)

黃埔花園3期翠楊苑第1座及第4座因污水樣本呈陽性，居民須強制檢測。黃埔西區議員鄺葆賢引述中大早前研究，新冠病毒康復者的糞便仍有病毒存在，而第4座的確診者已康復出院，污水有陽性並不意外，質疑只因污水樣本陽性就要強制檢測是否合適。她認為，政府應公布更多污水檢測的數據、準繩度及方式，以科學數據說明強制檢測及封區的準則。
鄺葆賢說，醫院一方面想患者盡快出院，出院時毋須檢測糞便樣本；但病人出院後卻因糞便帶病毒被政府要求強制檢測，各部門標準不一只會擾民。
鄺葆賢認為，若政府懷疑大廈喉管有問題，或擔心煙囪效應播毒，應找相關部門巡視，對症下藥解決問題，並非每次也封區及強制檢測，「只測一次唔代表無事」。她說，寶來街的渠口經常倒灌，若污水溢出有播毒風險，應盡快完成維修及改善工程，長遠解決問題。
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