兩青年涉新城市廣場襲警非法集結脫罪　同案公關襲警罪成 (17:53)

首被告為任職公關的邱文傑（27歲），他被控襲擊警長蔡永德。李官裁決時指出，蔡永德供稱當時感覺背後被人推了一下，身向前傾，警長林俊傑（音譯）則稱看到首被告用手推了蔡永德背部一下，雖未能看清二人的接觸點，但二人口供沒矛盾，故裁定一連串的反應行為明顯是首被告故意向蔡永德施襲，裁定他罪名成立，須還押至本月22日判刑，以待索取背景報告。

次被告麥姓學生（16歲）原被控襲擊警長6341，李官稱片段只看到麥與一名警員追逐糾纏，不見有施襲，警長亦沒提及他與麥之間有另一名警員，故不接納其口供，裁定被告罪名不成立。

李官續稱，有關第三被告原永滔（20歲）的證據只有影像，片段中只拍到嫌疑人的面部上方，即使第三被告與片段中嫌疑人的服飾一致，但承認其衣著普通，若只依賴上半面和衣著作判斷並不穩妥，加上片段中的男子只在店內走一圈，沒有叫喊和做手勢等，故裁定他非法集結罪名不成立。麥姓學生及原永滔申請訟費獲批。

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