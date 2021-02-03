大嶼山發展草圖4區現6種罕見蜻蜓　環團促設自然保育區 (19:30)

綠色力量建議政府將該4張《草圖》中的生態價值較高地點，例如溪流、沼澤及其周邊約30米範圍，以及包括風水林及成熟樹林在內的陸地生境列為「自然保育區」（Conservation Area），嚴格限制土地發展用途，避免其他發展、基建或開闢新道路等破壞，影響敏感生境。

調查發現，沙螺灣錄得廣東彎尾春蜓，該物種全球分布局限並只在南中國有紀錄；在沙螺灣及䃟頭均錄得黃頸原扁蟌，該物種只在南中國及越南有紀錄；梅窩北部則錄得海灣爪蜻及海南環尾春蜓，兩者在香港並不常見。此外，深屈的溪流錄得細腰長尾蜓、貝澳坳的「具重要生態價值河溪」上游錄得日本長尾蜓，牠們均被列為本地關注物種。

綠色力量助理教育及保育經理袁欣鈴稱，蜻蜓及豆娘是「環境指標」，因為牠們於稚蟲階段需生長於水質良好的環境，部分物種的成蟲亦需棲息於成熟的樹林生境。她指出，該4張草圖範圍記錄到的蜻蜓多樣性頗高，加上不少為特別物種，顯示這些區域的生態價值良好，需獲充分保護。

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