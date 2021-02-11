販毒集團疫下組車隊速遞毒品　警檢170萬元大麻草拘4人 (14:01)

3男1女被捕人年齡介乎36至51歲，當中一人報稱為售貨員，其餘報稱無業，部分人有三合會背景。他們均被控販毒，案件今午（3日）提堂。

警方根據線報及調查獲悉，有販毒集團以空殼公司名義登記多輛同款私家車，並定期更換車輛作大麻草分銷及儲存之用，藉此逃避警方調查及追截。人員前日下午於天水圍廈村一個露天車場埋伏，發現有2男1女駕駛私家車到上址疑交收毒品，人員隨即表明身分及搜查該3部私家車，並於上址發現兩部與案有關的車輛。警方於涉事車輛檢獲7.8公斤大麻草，一批捲煙紙、捲煙盒及濾嘴；涉案的5部車輛中，有4部為同款。

警方其後再於沙田發現兩部涉案的同款私家車，於車上檢獲430克大麻草，警方再拘捕一名涉案男子。

警方表示，用作登記車輛的空殼公司於2020年10月成立，正調查該販毒集團的營運時間及毒品來源，並正通緝同案在逃者，不排除有更多人被捕。