封區檢測｜恒樂樓檢測陰性者今早7時准離開　有人搭的士趕上班　有居民批半夜被重複拍門 (09:10)

早上7時前，約20名居民在大堂排隊準備離開。工作人員讓居民從後門步出，再到前門登記，不少居民心急跑過去。居民出示身分證及陰性檢測結果信息，登記住址後便可離去，有人離開後急步走。

在上水工作的李先生說，每早6時出門，因今早7時才獲放行，「都幾趕時間」，只能搭的士上班，無奈要多付這筆車資。他得知大廈有8宗確診，確有擔心，認同封大廈有助增加檢測成效。

中層居民莫小姐稱，昨日政府人員曾三度拍門，其中一次更是在半夜睡覺時間，「瞓着咗都要開門」，重複再問她的家人去向，但早前遭拍門時已向對方交代家人要通宵上班，認為相關部門溝通混亂。莫小姐認為，該大廈已納入強檢，封大廈有點多餘，反令居民感到徬徨及鼓譟，「一日之內唔會搵得番啲人出嚟」。

在葵涌上班的李先生表示，平日如常早上7時出門，對他影響不大，但認為天水圍是偏遠地區，政府無想過居民要很早出門。他認為，政府封大廈是多此一舉，強檢期限未過又要封大廈，令人費解，「其實公屋有名單，逐家逐戶對咪得，走咗嘅人都唔會𠵱家返嚟」，質疑封大廈沒有成效。

另外，據居民所見，沒有人應門的單位被貼上橙帶，並張貼民政事務總署等聲明，要求單位內的人盡快接受檢測。

封區檢測 相關報道：

3受限區解封 深水埗、天水圍未發現確診 佐敦部分樣本核實中