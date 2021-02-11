部分戶外運動場所周四起重開　包括運動場跑道、網球場　入場須掃「安心出行」 (08:41)

政府將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，大部分現行社交距離措施維持。部分戶外體育場所將准重開，包括運動場跑道、網球場及高爾夫球場等，場地負責人須確保使用者利用安心出行或登記個人資料記錄行蹤。
周四（4日）起重開的戶外體育場所包括：運動場跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、供進行包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動的海上活動中心、攀石牆、門球場、戶外乒乓球枱，以及戶外羽毛球場。相關場地的觀眾席須保持關閉。
市民在有關場所內進行戶外運動、飲食及淋浴時可豁免佩戴口罩。每個小組不得超過2人，小組之間亦有足夠距離或有效分隔。場地負責人須安排員工每14日進行一次新型冠狀病毒檢測。在每次使用設施前後，清潔和消毒器材，並在可行情況下確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」二維碼（QR Code），或登記使用者的姓名、聯絡電話及到訪場所的日期及時間 。
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