部分戶外運動場所下周二起重開　包括運動場跑道、網球場　入場須掃「安心出行」 (18:05)

市民可於周六（6日）開始，使用康體通在網上預訂上述重開收費設施；分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱將於下周一（8日）恢復預訂服務。

農曆年初一至初三（12至14日），康文署轄下公園及遊樂場將照常開放，而上述重開的康樂設施均會暫停開放。

使用者在進入重開的體育處所前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間；如選擇登記個人資料，由於登記程序需時，市民宜預早到達，以免延誤用場時間。

【08:41】政府將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，大部分現行社交距離措施維持。部分戶外體育場所將准重開，包括運動場跑道、網球場及高爾夫球場等，場地負責人須確保使用者利用安心出行或登記個人資料記錄行蹤。

周四（4日）起重開的戶外體育場所包括：運動場跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、供進行包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動的海上活動中心、攀石牆、門球場、戶外乒乓球枱，以及戶外羽毛球場。相關場地的觀眾席須保持關閉。

市民在有關場所內進行戶外運動、飲食及淋浴時可豁免佩戴口罩。每個小組不得超過2人，小組之間亦有足夠距離或有效分隔。場地負責人須安排員工每14日進行一次新型冠狀病毒檢測。在每次使用設施前後，清潔和消毒器材，並在可行情況下確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」二維碼（QR Code），或登記使用者的姓名、聯絡電話及到訪場所的日期及時間 。

新冠肺炎 相關報道：

今增19宗確診全屬本地個案 7宗為源頭不明 多7幢大廈須強制檢測

上水66歲男子倒斃家中後確診 港累計185死

強制檢測大廈及地點名單（2月2日更新版）

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

封區檢測 相關報道：

深水埗｜深水埗明哥留宿餐廳閣樓：一晚搞掂唔使拖幾日

佐敦｜學生補習一度未能離開 導師：學生明白情況未感驚慌

佐敦｜一個案不確定交衛生防護中心跟進 深水埗、天水圍未發現確診

天水圍｜恒樂樓檢測陰性者今早7時准離開 有人搭的士趕上班 有居民批半夜被重複拍門

封區沒發現確診 梁子超：反映源頭不明個案跌 何栢良倡縮短強制檢測時限