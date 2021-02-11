封區檢測｜佐敦一個案不確定交衛生防護中心跟進　深水埗、天水圍未發現確診 (12:03)

佐敦受限區（長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號）在今早7時30分解封，截至凌晨零時，區內約300人接受檢測，當中有部分樣本檢測結果仍在核實。政府人員在區內到訪約150戶，當中約50戶在過程中沒人應門。當局今日中午補充，有一宗不確定性的個案，需要由衛生防護中心作進一步跟進。

深水埗受限區（介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈）今早7時解封。截至凌晨2時，區內約1600人接受檢測，未有發現陽性個案。政府人員在區內到訪約860戶，當中約200戶在過程中沒人應門。

天水圍受限區（天恒邨恒樂樓）今早7時完成強制檢測行動，截至凌晨2時，約270名居民接受檢測，未有發現確診個案。政府人員在區內到訪約225戶，13戶在過程中沒人應門。

深水埗13人、佐敦7人未強檢

政府在深水埗受限區共派出620名人員執法，發現有13人未有進行強制檢測，將被定額罰款5000元及收到強制檢測令；天水圍受限區共有313名人員執法，未發現有人違反強制檢測公告；佐敦受限區共派出280名人員執法，發現有7人未有進行強制檢測，將被定額罰款5000元及收到強制檢測令。

政府又呼籲未有應門的居民，在看到政府張貼的告示後，如尚未檢測，應盡快聯絡政府進行檢測。

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