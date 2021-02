封區檢測｜恒樂樓家長憂幼童無排便難限期前檢測　議員助理提南亞裔街坊勿取午餐肉 (22:38)

王百羽又擔心,天恒區有不少南亞裔街坊,例如巴基斯坦裔居民,但他看到政府物資也只有午餐肉、出前一丁、豆豉鯪魚等,「他們(南亞裔人)要吃清真食物的,不過剛才問了部分街坊,他們說自己屋企都有食物,應該足夠」。王百羽的議員助理有教導南亞裔街坊別取午餐肉,形容「這綠白色罐頭有豬肉,勿取(This green and white one! Have pork! Don't take it!)」。

封區警遲到23分鐘

政府在晚上7點06分公布天水圍天恒邨恒樂樓晚上7時起列為「受限區域」,但警方約7時23分才到達現場,警方回覆查詢稱,會按既定程序及考慮實際情況,於指明「受限區域」採取適當行動,協助相關部門執法。王百羽稱未見有居民趁發出封鎖公告及警方到場中間的空檔離開,「本身恒樂樓都做了(強制檢測),如果要走,做了檢測其實已經會走」。他又認為,當局昨(1日)封鎖4區,最後都沒有確診,質疑政府連封多區是「純粹擾民」。

封區檢測 相關報道:

深水埗、佐敦、天水圍設「受限區域」 林鄭月娥深夜深水埗視察

佐敦|4女學生補習遇突擊封區 一度未能離開