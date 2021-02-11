封區檢測｜恒樂樓家長憂幼童無排便難限期前檢測　議員助理提南亞裔街坊勿取午餐肉 (22:38)

天水圍天恒邨恒樂樓今晚（2日）7時起被列為「受限區域」，區域內的人要接受新型冠狀病毒強制檢測，並留在處所等候結果。天恒區議員王百羽表示，該區比較多年輕人、「多BB仔」，已有幾個家長向他查詢，如果這一、兩日已經為不足6歲的小朋友取糞便樣本瓶做強制檢測，但小童至今未能排便，今晚再有另一個完成檢測的時限，應該如何處理。王百羽向洗樓的房署主任查詢，「佢哋都唔知點處理」，但對他說可以在有人洗樓時尋求協助。
王百羽又擔心，天恒區有不少南亞裔街坊，例如巴基斯坦裔居民，但他看到政府物資也只有午餐肉、出前一丁、豆豉鯪魚等，「他們（南亞裔人）要吃清真食物的，不過剛才問了部分街坊，他們說自己屋企都有食物，應該足夠」。王百羽的議員助理有教導南亞裔街坊別取午餐肉，形容「這綠白色罐頭有豬肉，勿取（This green and white one! Have pork! Don't take it!）」。
封區警遲到23分鐘
政府在晚上7點06分公布天水圍天恒邨恒樂樓晚上7時起列為「受限區域」，但警方約7時23分才到達現場，警方回覆查詢稱，會按既定程序及考慮實際情況，於指明「受限區域」採取適當行動，協助相關部門執法。王百羽稱未見有居民趁發出封鎖公告及警方到場中間的空檔離開，「本身恒樂樓都做了（強制檢測），如果要走，做了檢測其實已經會走」。他又認為，當局昨（1日）封鎖4區，最後都沒有確診，質疑政府連封多區是「純粹擾民」。
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