兩青年涉襲警管武器受審　便衣警：表露身分後被告問「你話係就係？」施襲 (20:30)

兩被告為大學生容俊熙（20歲）及工程師冼家權（27歲）。容俊熙被控當日在荃灣華都中心1樓58號舖外，管有兩支汽油彈、槌子、打火機及剪刀，以及襲擊高級警員馮偉豪和警員林詠超。冼家權被指管有一支思疑汽油彈、丫叉、金屬珠、打火機及剪刀，以及襲擊高級警員馮偉豪。

案發時任職反黑組、現已晉升為警長的馮偉豪供稱，當日他穿便裝執勤，負責留意示威者的動態，他在南豐中心的行人天橋發現兩名黑衣男子神情緊張，遂尾隨兩人。兩人走至上址的髮型屋後門，輪流入內更衣，他遂通知同僚前來增援。

同僚到達後，馮偉豪上前表明警察身分，其中一人揮拳連擊他的右眼三拳，令其眼鏡飛脫。馮偉豪和同僚立即制服該男子，三人糾纏倒地，男子向途人高呼「幫手打狗」，其間另一名男子亦拳打他的右前臂。馮偉豪事後發現右前臂及膝部有傷，故前往醫院驗傷。馮偉豪在庭上認人時，只認出次被告是拳打他三拳的人，未能認出首被告。聆訊明（3日）續。

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