新冠肺炎｜亞博臨時醫院F座月底啟用　提供48張負氣壓病牀【多圖】 (18:54)

HKICC共包括六座病房大樓及一座醫療中心，提供816張隔離病牀，以及化驗及診斷等醫療配套服務。每座病房大樓設兩層病房，有獨立升降機，除D座外其餘座數每層均合共有12個病格，D座則每層只有6個，每個病格每小時換氣量達12次。而病房大樓的設計採取醫患分隔安排，醫護人員出入的通道及確診病人進入病房的通道將會分開，以減低感染風險。

北大嶼山醫院副行政總監黃立己稱，首階段將從各聯網調配15名醫生、40名護士，24小時輪更提供服務。醫護人手中有三分之一至一半來自各聯網的內科及急症病房。

陳文俊補充，特別輕症的病人，例如無病徵或只有少許發燒，將被送到亞博；如果較嚴重，需要用藥或吊鹽水，或要「聞氧氣」，則可安排到HKICC；至於最重症，則需送到急症醫院診治。

另外，HKICC設化驗室，兩部機器每日可處理約1500個新型冠狀病毒測試樣本，服務對象主要為亞博社區治療設施及HKICC的患者，也可支援普通科門診的化驗服務。

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