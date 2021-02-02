鄭松泰質疑警向孕婦行使不合理武力　鄧炳強：不同意警員「唔啱」說法 (18:05)

鄧炳強稱，已就事件接獲投訴，並展開全面調查，而警方找到獨立證人，他稱會作出公平和詳細調查。他稱，警員因應當時情況採取行動，而採取任何行動時都盡量不影響他人，但有需要使用最低武力去完成行動。他說，案件正在調查中，待結果出來後大家會清楚，「還大家清白」。

鄭松泰追問稱，該女子明顯是孕婦，而當時有4名警員將她壓在地上，警方如何令公眾信服警方行使合理武力。鄧炳強重申會全面調查案件，也有獨立證人看到，他稱不知道鄭松泰根據什麼作出上述言論，認為要待調查結果出來，才可公平看待事件。

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