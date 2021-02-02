鄭松泰質疑警向孕婦行使不合理武力　鄧炳強：不同意警員「唔啱」說法 (18:05)

一名懷孕不足32周的孕婦，1月20日在土瓜灣住所樓下被警員截查身分證，其間遭警員粗暴對待，送院後早產誕下男嬰。立法會議員、熱血公民鄭松泰在立法會保安事務委員會上提及事件，他稱該名母親雖沒有大礙，但嬰兒未度過危險期，仍需住氧氣箱，但警務處似乎未有正式回應，質疑事主遭受警方不合理武力甚至暴力，查詢警方有否作出內部調查。警務處長鄧炳強對該名母親表示慰問，但他不同意鄭松泰所說這件事代表警員「唔啱」，「好似講到使用不必要的武力」。
鄧炳強稱，已就事件接獲投訴，並展開全面調查，而警方找到獨立證人，他稱會作出公平和詳細調查。他稱，警員因應當時情況採取行動，而採取任何行動時都盡量不影響他人，但有需要使用最低武力去完成行動。他說，案件正在調查中，待結果出來後大家會清楚，「還大家清白」。
鄭松泰追問稱，該女子明顯是孕婦，而當時有4名警員將她壓在地上，警方如何令公眾信服警方行使合理武力。鄧炳強重申會全面調查案件，也有獨立證人看到，他稱不知道鄭松泰根據什麼作出上述言論，認為要待調查結果出來，才可公平看待事件。
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