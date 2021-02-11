朗豪坊UNIQLO 3員工確診新冠肺炎　所有員工須強檢　本港今增25確診4源頭不明 (16:49)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，與早前確診相關的個案中，有兩人曾於1月28日在香港區朋友家中聚會，該聚會共有11人參加，並一同用飯、談天。聚會翌日（1月29日），有參加者發病，至今已有5人確診及1人暫不確定是否確診。當中連同今日確診兩人在內的3名患者在旺角朗豪坊5樓UNIQLO上班，工作為售貨員和收銀員，最後上班日期為1月30日。張竹君稱，3名確診者有機會接觸商品，但她稱新冠病毒由物傳人的機會小。衛生防護中心將要求1月14日後曾在朗豪坊5樓UNIQLO上班的全職及兼職員工強制檢測。

增4幢大廈須強制檢測：

．柴灣興華（一）邨美華樓

．將軍澳富康花園9座

．元朗塘頭埔村16號

．屯門友愛邨愛暉樓

救世軍南山長者之家增一名院友確診，另有一名職員初步確診，累計兩職員及一院友染疫。該初步確診職員曾照顧今日確診的院友，並到過院舍其他樓層工作，張竹君稱全院舍須送往檢疫中心。

另外，機場三跑地盤群組增5宗確診，包括一人為地盤工人，另外4人則為確診者的密切接觸者。

衛生防護中心及港大微生物學系講座教授袁國勇早前到爆疫的藍田麗港城5座視察並採集30個樣本，結果其中一個樣本對新冠病毒呈陽性，來自其中一確診單位廁所的洗手盆去水位。

新冠肺炎 相關報道：

瑪嘉烈78歲染疫的士司機亡 港累計184死

屯門醫院78歲男病人不治

司法機構：兩確診者曾訪高院 曾往區院「師爺」初步確診

強制檢測大廈及地點名單（2月1日更新版）

封區封樓 相關報道：

佐敦、深水埗、天水圍設「受限區域」 目標明早7時完成行動

元朗昨封區 附近商戶稱勞民傷財

部分封區大廈無確診 陳肇始：未爆發前政府主動及早處理

4受限區商戶嘆封區過後早上未能正常營業

4受限區解封1703人零陽性 政府：無應門單位疑有人 或申手令破門

林鄭月娥：不應以檢出確診數量衡量封區成效