朗豪坊UNIQLO 3員工確診新冠肺炎　所有員工須強檢　本港今增25確診4源頭不明 (16:49)

截至今日（2日）凌晨零時，本港新增25宗新型冠狀病毒確診個案。24宗屬本地感染，當中4宗為源頭不明，20宗與早前個案相關；餘下一宗為來自比利時的輸入個案。今日有約20多宗初步確診。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，與早前確診相關的個案中，有兩人曾於1月28日在香港區朋友家中聚會，該聚會共有11人參加，並一同用飯、談天。聚會翌日（1月29日），有參加者發病，至今已有5人確診及1人暫不確定是否確診。當中連同今日確診兩人在內的3名患者在旺角朗豪坊5樓UNIQLO上班，工作為售貨員和收銀員，最後上班日期為1月30日。張竹君稱，3名確診者有機會接觸商品，但她稱新冠病毒由物傳人的機會小。衛生防護中心將要求1月14日後曾在朗豪坊5樓UNIQLO上班的全職及兼職員工強制檢測。
增4幢大廈須強制檢測：
．柴灣興華（一）邨美華樓
．將軍澳富康花園9座
．元朗塘頭埔村16號
．屯門友愛邨愛暉樓
救世軍南山長者之家增一名院友確診，另有一名職員初步確診，累計兩職員及一院友染疫。該初步確診職員曾照顧今日確診的院友，並到過院舍其他樓層工作，張竹君稱全院舍須送往檢疫中心。
另外，機場三跑地盤群組增5宗確診，包括一人為地盤工人，另外4人則為確診者的密切接觸者。
衛生防護中心及港大微生物學系講座教授袁國勇早前到爆疫的藍田麗港城5座視察並採集30個樣本，結果其中一個樣本對新冠病毒呈陽性，來自其中一確診單位廁所的洗手盆去水位。
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