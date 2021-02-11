沙嶺剷林霸萬呎官地　粉嶺潮僑盂蘭勝會：從沒決議建骨灰龕場　地政總署：已否決租用申請 (22:16)

本報向地政總署查詢是否接獲申請租用該地，今晚（2月2日）獲回覆稱北區地政處早前收到粉嶺潮僑盂蘭勝會申請承租事涉政府土地，已回覆否決其申請；就影響樹木的數量，地政處未有相關資料。

本報報道，北區地政處調查後確認有人在沙嶺近文錦渡一帶非法佔用政府土地，面積約1.72萬平方呎。翻查紀錄，本報上周四（1月28日）曾分別致電粉嶺潮僑盂蘭勝會、以電郵及透過社交媒體向該會查詢，惟一直未覆回覆。該會周一以電郵回覆本報查詢，指出上址「60多年來為本會使用至今，修整的樹木為本會種植的荔枝樹及枯死樹木」，又稱本報報道的標題「沙嶺剷林霸萬尺（呎）官地 被指建龕場」誤導，故此作出澄清。

長春社：涉事土地為官地 斬樹屬非法

長春社公共事務經理吳希文認為，地政總署已確認涉事土地是官地，在該地斬樹屬非法行為，又指出在該地豎立一尊佛像卻要破壞逾萬呎土地，實在令人質疑其動機。他又擔心土地被破壞後，地政總署才接獲申請租用土地，若獲批准變相容許以先破壞後建設的方式發展，認為政府應以土地未被破壞前的情況去審批。

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